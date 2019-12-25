Шойгу почтил память генерала Гареева на заседании в Минобороны

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу предложил почтить память генерала армии Махмута Гареева на итоговом заседании Общественного совета при Минобороны России.

«Заседание приходится начинать с трагического сообщения, сегодня умер генерал армии Махмут Гареев, заслуженный, уважаемый, много воевавший офицер. Он сделал очень много и для советской, и российской армии. Предлагаю почтить его память», - сказал министр обороны.

Махмут Ахметович Гареев отдал Вооруженным силам 50 лет. Служба для него началась в 1941 году, когда он в 18 лет добровольцем ушел на фронт. Последняя должность генерала - заместитель начальника Генштаба. Махмут Гареев был и крупнейшим военным теоретиком - на его счету более 200 научных трудов.

Советский и российский военачальник, генерал армии в отставке, президент Академии военных наук скончался в Москве 25 декабря в возрасте 96 лет.