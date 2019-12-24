Минобороны РФ обеспечило жильем более 60 тысяч военнослужащих

За последние пять лет более 60 тысяч военнослужащих, стоявших в очереди за квартирами, получили жилье от Минобороны России, заявил во вторник глава военного ведомства Сергей Шойгу.

«Напомню, что пять лет назад было порядка 61 тысячи распоряженцев, а сегодня их 47 человек», - сказал министр на ежегодном заседании расширенной коллегии Министерства обороны РФ.

Шойгу отметил, что постоянное жилье в текущем году получили семь тысяч военнослужащих. Из них 1,9 тысячи человек получили квартиры, 5,7 тысячи - жилищную субсидию. Временное служебное жилье в 2019 году еженедельно получали около 600 военнослужащих.

Он также сообщил, что 300 тысяч военнослужащих являются участниками накопительно-ипотечной системы, из них около 110 тысяч уже приобрели постоянное жилье.

«Кроме того, в судебном порядке возвращены в жилищный фонд и заселены семьями военнослужащих 17 тысяч квартир», - отметил Шойгу.

Расширенная коллегия Минобороны проходит в Национальном центре управления обороной в Москве. Заседание посвящено итогам военного строительства и деятельности Вооруженных сил за истекший год.