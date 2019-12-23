Создавать и строить: за семь лет почти 700 тыс. военнослужащих обеспечены жильем

За семь лет в Минобороны России обеспечены жильем 679,6 тысячи военнослужащих, из которых свыше 433 тысяч получили жилые помещения служебного фонда, а около 246 тысяч стали обладателями постоянного жилья. Об этом заявил заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

«В текущем году почти в 2,3 раза превышены плановые показатели по формированию фонда служебного жилья. В него включено 40,5 тысячи жилых помещений при плане на начало года 17 тысяч. Если говорить, собственно, о процессе обеспечения таким жильём, то и здесь годовой план перевыполнен на 11,5 процента», - заявил Иванов.

Жилищное обеспечение остается одним из приоритетных направлений деятельности Минобороны в сфере предоставления социальных гарантий военным. Эти задачи решаются ежедневно в плановом порядке при постоянном контроле со стороны руководства ведомства.

«Военно-строительным комплексом за последние семь лет сдано в эксплуатацию более 16 тысяч объектов в интересах всех видов Вооруженных Сил и родов войск», - отметил Тимур Иванов.

За время действия программы военной ипотеки приобрести с ее помощью жилые помещения смогли уже более 106 тысяч военнослужащих, добавил замминистра.