Нестандартный бой: мотострелки, танкисты и летчики провели учения в Карачаево-Черкессии

Новые нестандартные тактические приемы, основанные на опыте современных вооруженных конфликтов, использовали мотострелки, танкисты и летчики в Карачаево-Черкессии.

На полигоне Кобу-Баши в масштабном учебном сражении сошлись бойцы местной горной бригады и подразделения из Буденновска. Задача первых - остановить атаку противника, нанести ему максимальные потери и перейти в контрнаступление. Вторые должны прорвать оборону, занять господствующие высоты и вырваться на оперативный простор.

Горная бригады была усилена самоходными гаубицами «Гвоздика». Мотострелков поддерживали огнем экипажи ударных и транспортно-штурмовых вертолетов. При этом штабы постоянно меняли вводные, чтобы командиры научились быстро и, главное, грамотно реагировать на изменение обстановки на поле боя.

В маневрах задействовали больше трех тысяч военнослужащих и несколько сотен боевых машин.