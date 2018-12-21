Первый замминистра обороны Руслан Цаликов принял участие в хоккейном матче

Памятный матч по хоккею с шайбой между командой Национального центра управления обороной Российской Федерации ХК «Патриот» и спортивным клубом «Красные звезды», приуроченный к четырехлетию образования НЦУО, состоялся на площадке спортивного комплекса «Ледовый».

Символическое вбрасывание произвел первый заместитель министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов.

В торжественной церемонии открытия памятного хоккейного матча также приняли участие заместитель председателя Государственной думы Российской Федерации Сергей Неверов и заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов.

Также за хоккейными баталиями наблюдали врид начальника управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Андрей Зыков, начальник Центрального спортивного клуба армии полковник Артем Громов.

В упорной и красивой борьбе победу со счетом 6:4 одержала команда «Красные звезды».