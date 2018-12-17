Действия в обороне с применением беспилотников отработали военнослужащие РФ и Абхазии

Военнослужащие России и Абхазии приступили к тренировкам в новом учебном году.

Так, например, командиры подразделений следят за перемещением «противника» в режиме реального времени с помощью беспилотных летательных аппаратов. Их задача - научиться действовать в составе межвидовых группировок войск. Во время этих маневров военные учли и опыт последних боевых действий. Бойцам нужно показать, как метко они стреляют, как оперативно занимают позиции, и как всегда готовы к любой ситуации.

Если потребуется - военнослужащие эвакуируют раненого из «подбитого» бронетранспортера и оказывают ему первую помощь.

В маневрах участвуют больше тысячи человек и свыше двухсот единиц техники.