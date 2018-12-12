Встреча представителей военных ведомств России и Израиля прошла в Москве

Российскую сторону представлял заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Василий Трушин, израильскую делегацию - начальник оперативного управления израильского Генштаба генерал-майор Аарон Халива.

В ходе переговоров обсуждались вопросы безопасности ближневосточного региона, обстановка в Сирии, а также функционирование прямого канала связи между российской авиабазой «Хмеймим» и командным центром ВВС Израиля для предотвращения опасных инцидентов, несущих угрозу жизни российским и израильским военнослужащим.

В Минобороны России подчеркнули, что по результатам переговоров «достигнута договоренность о продолжении контактов».