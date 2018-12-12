Шойгу раскрыл секрет успеха российских военных на «АрМИ»

Внедрение эффективной формы подготовки в войсках помогло российским военным побеждать в Армейских Международных играх. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Внедрена эффективная форма подготовки войск, которая позволяет нашим военнослужащим становиться победителями в командном зачете», - заявил Шойгу на заседании оргкомитета по подготовке «АрМИ-2019».

Министр обороны отметил, что по сравнению с 2015 годом количество стран-участниц игр в 2018 году возросло с 16 до 32, число команд увеличилось с 43 до 189, а конкурсные испытания проходили уже в семи государствах.

По словам Шойгу, за это время был приобретен большой опыт по организации соревнований и придан новый импульс военно-техническому сотрудничеству.