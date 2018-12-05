В Генштабе рассказали об ответе России в случае отмены ДРСМД. Генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что объектом поражения для ответных действий России окажется не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности. Он подчеркнул, что все обвинения России в нарушении данного соглашения - «это попытка закамуфлировать истинное положение дел».

«Реальная картина выглядит следующим образом. С 2000 года призываем американцев прекратить практику использования ракет-мишеней, имитирующих баллистические ракеты средней и меньшей дальности, при тестировании системы ПРО, что запрещено Договором. Кроме того, развернутые в Румынии и развертываемые в Польше универсальные пусковые установки МК-41 способны запускать крылатые ракеты средней дальности, что является прямым нарушением обязательств по Договору о РСМД», - напомнил Герасимов.

Он подчеркнул, что Вооруженные Силы России способны нейтрализовать любые угрозы безопасности государства и гарантированно защитить национальные интересы страны и ее союзников.

Сегодня же в Генеральном штабе ВС РФ рассказали о развитии стратегических ядерных сил, в том числе путем модернизации ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС и создания новой МБР «Сармат».