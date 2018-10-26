Минобороны РФ показало запуски ракет с фрегата «Адмирал Горшков» в Баренцевом море

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» уничтожил авиацию условного противника с помощью ракет комплекса «Полимент-Редут». Все мишени были поражены.

Министерство обороны России опубликовало кадры пуска ракет. В ролике видно, как они взмывают в небо, чтобы поразить высокоскоростные низколетящие воздушные цели «противника».

Головной фрегат «Адмирал Горшков» был заложен 1 февраля 2006 года. Первого сентября 2018 года корабль отправился в пункт постоянной дислокации, в город Североморск.