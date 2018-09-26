«Искандер», беспилотники, десант: на учениях в Киргизии применили сирийский опыт борьбы с терроризмом

Опыт боевых действий в Сирии применила на антитеррористических учениях СНГ объединенная группировка войск, состоящая из подразделений ВС России и Киргизии. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин.

«Важно, что мы опирались на опыт боевых действий в Сирии», - заявил Лапин на закрытии совместных антитеррористических учений «Иссык-Куль-Антитеррор-2018».

Как отметил генерал Лапин, впервые на учениях в Киргизии был применен оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», который показал высокую точность поражения. Также, по словам Лапина, на учениях активно применялась беспилотная авиация.

«Была создана группировка беспилотных летательных аппаратов, и мы применяли ее, основываясь на опыте, приобретенном в Сирийской Арабской Республике. Это и "Форпост", и "Орлан", и "Тахионы"», - подчеркнул генерал.

Лапин обратил особое внимание на группировку радиоэлектронной борьбы, которая непрерывно осуществляла воздействие на системы управления «террористов».

Совместные антитеррористические учения компетентных органов государств - участников СНГ «Иссык-Куль-Антитеррор-2018» проводились под эгидой Антитеррористического центра СНГ в соответствии с программой сотрудничества государств - участников Содружества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы.