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Расчет «Стрелы-10» сбил дрон «Лелека» на Красноармейском направлении

Зенитчики прикрывают работу российской артиллерии от атак с воздуха, отметила корреспондент.
Варвара Шрадер 2025-06-05 13:54:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер работает на Красноармейском направлении. Российские войска наступают, артиллерия поддерживает пехоту, а самих артиллеристов от атак с воздуха прикрывают зенитчики. С ними и пообщалась наша съемочная группа.

«Вчера был сбит беспилотник "Лелека", буквально отсюда километра два», - заметил Дмитрий, который сейчас служит на зенитном ракетном комплексе «Стрела-10».

Корреспондент заметила, что, помимо «Лелеки», противник использует для разведки беспилотники «Фурия», Fly Eye и Shark. Неприятель стремится подниматься выше, чтобы обходить воздействие российских систем РЭБ. Но это не спасает его от ракет наших зенитчиков.

Например, после полугода работы количество уничтоженных целей у трех расчетов ЗРК «Стрела-10» перевалило за сотню - и военнослужащие просто перестали их считать. 

Самая важная часть комплекса после радара и пусковой установки - шасси. В современных условиях мобильность на поле боя крайне важна. На месте стоять нельзя ни в коем случае, необходимо как можно быстрее уходить после пуска. Вот и механик-водитель Василий признался, что едва ли не чаще всего он использует шестую передачу - она позволяет развить приличную скорость и оперативно покинуть опасную зону.

Ранее сообщалось, что российский ЗРК «Тор-М2» из состава группировки войск «Восток» отследил и сбил украинский дрон на высоте в 400 метров. На него была потрачена всего одна ракета. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ЗРК #стрела-10 #лелека #красноармейское направление
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