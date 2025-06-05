Расчет «Стрелы-10» сбил дрон «Лелека» на Красноармейском направлении

Корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер работает на Красноармейском направлении. Российские войска наступают, артиллерия поддерживает пехоту, а самих артиллеристов от атак с воздуха прикрывают зенитчики. С ними и пообщалась наша съемочная группа.

«Вчера был сбит беспилотник "Лелека", буквально отсюда километра два», - заметил Дмитрий, который сейчас служит на зенитном ракетном комплексе «Стрела-10».

Корреспондент заметила, что, помимо «Лелеки», противник использует для разведки беспилотники «Фурия», Fly Eye и Shark. Неприятель стремится подниматься выше, чтобы обходить воздействие российских систем РЭБ. Но это не спасает его от ракет наших зенитчиков.

Например, после полугода работы количество уничтоженных целей у трех расчетов ЗРК «Стрела-10» перевалило за сотню - и военнослужащие просто перестали их считать.

Самая важная часть комплекса после радара и пусковой установки - шасси. В современных условиях мобильность на поле боя крайне важна. На месте стоять нельзя ни в коем случае, необходимо как можно быстрее уходить после пуска. Вот и механик-водитель Василий признался, что едва ли не чаще всего он использует шестую передачу - она позволяет развить приличную скорость и оперативно покинуть опасную зону.

Ранее сообщалось, что российский ЗРК «Тор-М2» из состава группировки войск «Восток» отследил и сбил украинский дрон на высоте в 400 метров. На него была потрачена всего одна ракета.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.