Форум ЮВО «Армия-2018» пройдет в Ростовской области с 24 по 26 августа

Военнослужащие Южного военного округа приступили к тренировкам показа возможностей вооружения и военной техники на Международном военно-техническом форуме ЮВО «Армия-2018», который пройдет на полигоне «Кадамовский» в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

«Военнослужащие на боевой технике совершили марш, преодолев при этом от 100 до 800 км и сосредоточили ее на полигоне "Кадамовский". Танковые и артиллерийские подразделения отработают задачи при ведении обороны в ходе показа боевых возможностей, а мотострелки ЮВО на боевых машинах пехоты БМП-3 и бронетранспортерах БТР-82А прорвут оборону условного противника», - говорится в сообщении.

Отмечается, что будут представлены на площадках статического показа и в динамике современного боя на тактическом поле более 200 образцов современного вооружения и военной техники, в том числе новейшие танки, боевые машины пехоты и различные артиллерийские системы.

Военно-технический форум ЮВО «Армия-2018» пройдет с 24 по 26 августа на полигоне Кадамовский под Новочеркасском в Ростовской области.