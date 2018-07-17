Мотострелки ЮВО провели боевые стрельбы в горах Чечни

Подразделения мотострелкового соединения 58 общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированного в Чечне, провели боевые стрельбы на горном полигоне, сообщает пресс-служба ЮВО.

«Военнослужащие на высоте более 1000 метров над уровнем моря отработали навыки ведения общевойскового боя. Личным составом была освоена тактика действий в обороне, в наступлении и на марше. Более 400 мишеней, имитирующих бронетехнику и живую силу условного противника, поражались из вооружения БМП-3, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов, а также ручными гранатами», - говорится в сообщении.

Отмечается, что командиры отработали свои навыки управления, а механики-водители боевых машин - приемы вождения по пересеченной местности в условиях ограниченной видимости.

Всего в боевых стрельбах отделений приняли участие более 600 военнослужащих, а также около 70 единиц военной техники.