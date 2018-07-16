Мотострелки ЮВО применят беспилотники для обнаружения «противника» в горах Армении

Более двух тысяч военнослужащих мотострелковых подразделений Южного военного округа (ЮВО) во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов провели занятия по обнаружению и уничтожению сил условного противника на высокогорном полигоне Алагяз в Армении. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

«По легенде учений, военнослужащие российской военной базы в экстремальных условиях совершили 100-километровый марш до места учений, а затем отработали действия по разведке положения «противника» с использованием БЛА. После этого, военные уничтожили указанные цели из всех видов стрелкового оружия и вооружения боевых машин, танков, артиллерийских орудий, зенитно-ракетных комплексов при поддержке истребительной и армейской авиации», - говорится в сообщении.

К практическим занятиям, которые продлятся в течение недели привлечено около двух тысяч военнослужащих и 300 единиц военной техники, в том числе беспилотная, истребительная и армейская авиация.