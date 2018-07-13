«Грачи» налетели: начались учения штурмовой авиации ЮВО

Экипажи штурмовиков Су-25 авиационного полка Южного военного округа, базирующегося в Краснодарском крае, приступили к выполнению задач по уничтожению объектов противовоздушной обороны условного противника.

В ходе полетов летчики совершенствуют навыки пилотирования авиационной техники в горной местности при сложных метеорологических условиях на разных высотах.

В составе боевого звена экипажи Су-25 должны преодолеть систему ПВО условного противника, поразить наземные цели с применением авиационных ракет и пушек, а также нанести бомбовые удары.

Также летчики отрабатывают пуски управляемых ракет и сброс корректируемых авиабомб по позициям условного противника на одном из авиационных полигонов Кубани.

К выполнению полетных заданий привлечено более ста пилотов и техников, а также специалистов наземных обеспечивающих служб, задействовано более 20 самолетов.