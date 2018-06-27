Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Ракетоносцы, морпехи, «Юнармия»: как прошел визит первого замминистра обороны на Северный флот

Алексей Кошкин
11:11 27.06.2018
Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов, совместно со своим коллегой - замминистра обороны Дмитрием Булгаковым, совершил рабочую поездку в Мурманскую область.
Фото: Алексе Иванов/ ТРК "Звезда"

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, совместно со своим коллегой - замглавы оборонного ведомства Дмитрием Булгаковым, совершил рабочую поездку на Северный флот.

Свой визит Цаликов начал с посещения базы стратегических подводных ракетоносцев Гаджиево. Он осмотрел новый причал для подлодок, к которому может пришвартоваться любая субмарина.

Затем первый замминистра с коллегами посетил 61-ю отдельную Киркинесскую бригаду морской пехоты. Сегодня ее бойцы - одни из главных стражей российской Арктики. С 2015 года бригада входит в состав Северного командования, сформированного для охраны необъятных северных российских территорий.

Во время осмотра городка морпехов первый замминистра Руслан Цаликов вместе с заместителем министра обороны Дмитрием Булгаковым и командующим Северным флотом Николаем Евменовым обсудили его модернизацию. Решено - вместо ветхих казарм здесь построят пять новых зданий для размещения личного состава. Казармы,  адаптированные к условиям крайнего севера, будут возведены уже в следующем году.

Также делегация посетила Нахимовское военно-морское училище в Мурманске. Недавно там завершился первый учебный год.  И продолжается строительство: возведение училища проходит в два этапа. В рамках первого к 1 сентября 2017 года были построены трехэтажный учебно-административный корпус площадью около 15 тысяч квадратных метров, столовая со встроенными помещениями дополнительного образования, трёхэтажный спальный корпус на 240 мест, крытый спортивный комплекс и медпункт.

Руслан Цаликов осмотрел стройплощадки, на которых возводятся объекты, запланированные на второй этап. К 1 сентября 2018 года там будут построены спальный корпус на 320 мест, а также спортивный комплекс с бассейном и ледовым катком. Кроме того, запланировано строительство тира и крытого спорткомплекса с трибунами и площадкой для игры в мини-футбол.

Первый замминистра обороны осмотрел учебный корпус, оборудованный по последнему слову техники. Особое внимание Цаликова привлек класс подводной робототехники. Там воспитанники училища изучают современных роботов-водолазов, которые используются на флоте и сами пытаются создать аналогичные приборы.

Здесь же, в гостях у нахимовцев, Руслан Цаликов встретился с начальником регионального отделения «Юнармии» Алмазом Биктимеровым.

«Мы должны воспитать настоящих патриотов, детей, которые любят свою родину, свой город, уважают своих родителей», - сказал первый замминистра.

Также стало известно, что на Северном флоте создается филиал парка «Патриот», на территории которого будут расположены танкодром, полоса героев, стрельбище и другие сооружения, доступные как юнармейцам, так и всем желающим.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Ученые нашли способ остановить старение
Дата27.06.2018, 10:44
Ученые нашли способ остановить старение
Воздушный бой и фигуры высшего пилотажа: кадры учений лучших летчиков ЗВО
Дата27.06.2018, 08:55
Воздушный бой и фигуры высшего пилотажа: кадры учений лучших летчиков ЗВО
Месси побил уникальный рекорд Марадоны
Дата27.06.2018, 11:00
Месси побил уникальный рекорд Марадоны
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Создание проекта российского скоростного вертолета близится к завершению
Дата27.06.2018, 12:13
Создание проекта российского скоростного вертолета близится к завершению
Останки солдат, участвовавших в прорыве линии Маннергейма, обнаружили в Ленинградской области
Дата26.06.2018, 18:21
Останки солдат, участвовавших в прорыве линии Маннергейма, обнаружили в Ленинградской области
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:26 В стране и мире
Информатор WADA Григорий Родченков пытался покончить жизнь самоубийством
11:11 Армия
Видео
Ракетоносцы, морпехи, «Юнармия»: как прошел визит первого замминистра обороны на Северный флот
10:52 В стране и мире
Видео
Стали известны подробности о состоянии здоровья Марадоны
10:05 В стране и мире
Видео
Россияне станут свидетелями редчайшего космического явления
07:30 В стране и мире
Видео
Украинский военный признался, что передавал взрывчатку Сенцову
События дня
События дня
ПМЭФ-2018
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Матильда впервые прокомментировала причину развода со Шнуровым
Матильда впервые прокомментировала причину развода со Шнуровым
Певица МакSим пропустила свой юбилей из-за тяжелой болезни
Певица МакSим пропустила свой юбилей из-за тяжелой болезни
Инопланетяне или русские? В Сети гадают, что за таинственный объект нашли на пляже в США Видео
Инопланетяне или русские? В Сети гадают, что за таинственный объект нашли на пляже в США
Не на того напали: дедушка оказался боксером и отправил в нокаут двух грабителей Видео
Не на того напали: дедушка оказался боксером и отправил в нокаут двух грабителей
СМИ: при агрессии Киева на стороне ДНР выступят десятки тысяч добровольцев Видео
СМИ: при агрессии Киева на стороне ДНР выступят десятки тысяч добровольцев
Пес, умеющий делать массаж сердца, работает в испанской полиции: видео Видео
Пес, умеющий делать массаж сердца, работает в испанской полиции: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.