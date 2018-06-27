Ракетоносцы, морпехи, «Юнармия»: как прошел визит первого замминистра обороны на Северный флот

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, совместно со своим коллегой - замглавы оборонного ведомства Дмитрием Булгаковым, совершил рабочую поездку на Северный флот.

Свой визит Цаликов начал с посещения базы стратегических подводных ракетоносцев Гаджиево. Он осмотрел новый причал для подлодок, к которому может пришвартоваться любая субмарина.

Затем первый замминистра с коллегами посетил 61-ю отдельную Киркинесскую бригаду морской пехоты. Сегодня ее бойцы - одни из главных стражей российской Арктики. С 2015 года бригада входит в состав Северного командования, сформированного для охраны необъятных северных российских территорий.

Во время осмотра городка морпехов первый замминистра Руслан Цаликов вместе с заместителем министра обороны Дмитрием Булгаковым и командующим Северным флотом Николаем Евменовым обсудили его модернизацию. Решено - вместо ветхих казарм здесь построят пять новых зданий для размещения личного состава. Казармы, адаптированные к условиям крайнего севера, будут возведены уже в следующем году.

Также делегация посетила Нахимовское военно-морское училище в Мурманске. Недавно там завершился первый учебный год. И продолжается строительство: возведение училища проходит в два этапа. В рамках первого к 1 сентября 2017 года были построены трехэтажный учебно-административный корпус площадью около 15 тысяч квадратных метров, столовая со встроенными помещениями дополнительного образования, трёхэтажный спальный корпус на 240 мест, крытый спортивный комплекс и медпункт.

Руслан Цаликов осмотрел стройплощадки, на которых возводятся объекты, запланированные на второй этап. К 1 сентября 2018 года там будут построены спальный корпус на 320 мест, а также спортивный комплекс с бассейном и ледовым катком. Кроме того, запланировано строительство тира и крытого спорткомплекса с трибунами и площадкой для игры в мини-футбол.

Первый замминистра обороны осмотрел учебный корпус, оборудованный по последнему слову техники. Особое внимание Цаликова привлек класс подводной робототехники. Там воспитанники училища изучают современных роботов-водолазов, которые используются на флоте и сами пытаются создать аналогичные приборы.

Здесь же, в гостях у нахимовцев, Руслан Цаликов встретился с начальником регионального отделения «Юнармии» Алмазом Биктимеровым.

«Мы должны воспитать настоящих патриотов, детей, которые любят свою родину, свой город, уважают своих родителей», - сказал первый замминистра.

Также стало известно, что на Северном флоте создается филиал парка «Патриот», на территории которого будут расположены танкодром, полоса героев, стрельбище и другие сооружения, доступные как юнармейцам, так и всем желающим.