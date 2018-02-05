Главком ВКС РФ назвал тяжелой утратой гибель летчика в Сирии

Гибель майора Романа Филиппова в неравном бою с сирийскими боевиками – тяжелая утрата для Воздушно-космических сил России, заявил главнокомандующий генерал-полковник Сергей Суровикин.

«Это утрата и всех тех, для кого он был настоящим боевым товарищем, наставником и образцом для подражания», – сказал главком.

По его словам, Роман Филиппов – грамотный и решительный летчик-штурмовик, настоящий патриот Родины, его подвиг займет достойное место в истории российской военной авиации и армии России.

«Выражаю глубокие соболезнования родителям, семье и близким Романа. Мы окажем вам всю необходимую помощь и поддержку», – заверил Суровикин.

Напомним, 3 февраля при выполнении облета зоны деэскалации «Идлиб» для контроля режима прекращения огня ведущий в паре российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филиппова был атакован ракетой ПЗРК.

При приземлении летчик вступил в неравный бой с террористами в районе населенного пункта Телль-Дебес. И когда его тяжело ранили, подорвал себя гранатой.

За мужество и героизм министром обороны майор Роман Филиппов представлен к званию Героя Российской Федерации посмертно.