Несколько сотен военнослужащих ВДВ совершат в феврале сверхдальний лыжный переход, посвященный 100-летию РВВДКУ

В сверхдальнем лыжном переходе Воздушно-десантных войск (ВДВ), который будет посвящен 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова, примут участие 300 наиболее физически выносливых военнослужащих обладающих высокими морально-деловыми качествами.

Во время осуществления беспрецедентного лыжного марш-броска, десять команд военнослужащих ВДВ собираются осуществить остановки в городах Белгород, Болохово, Воронеж, Великие Луки, Волгоград, Волоколамск, Владимир, Вязьма, Гусь-Хрустальный, Иваново, Кострома, Коломна, Ковров, Кимовск, Кубинка, Курск, Липецк, Луховицы, Михайлов, Можайск, Новороссийск, Новомосковск, Ногинск, Орехово-Зуево, Орел, Переславль-Залеский, Ростов-на-Дону, Ржев, Рязань, Рамеское, Серпухов, Сергеев Посад, Суздаль, Спас-Клепики, Солнечногорск, Саранск, Сасово, Тула, Тамбов, Шацк, Шуя, Юхнов, Ярославль, а также в населенных пунктах Желанья (Смоленская область) и Поляны (Рязанская область).

В момент остановок участники лыжного перехода будут отдавать дань памяти героям десантникам и ветеранам ВДВ, а также примут участие в общественно-значимых мероприятиях городов и населенных пунктов, находящихся на маршрутах.

Самые сложные участки, на общей дистанции более 7500 километров, военнослужащие ВДВ будут преодолевать в середине февраля 2018 года.