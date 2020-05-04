«Зверобой» против «тигров»: тяжелая самоходка СУ-152

Создание СУ-152 началось после того, как враг был отброшен от Москвы. Советское командование понимало, что войска столкнуться с серьезными укреплениями, поэтому нужно было мощное средство, которое было бы способно бороться с ними, не снижая темпов наступления.

Задача на создание такого орудия была поставлена 4 января 1943 года. Главным конструктором был назначен Жосеф Котин, который смог так организовать работу, что опытный образец был создан на Челябинском Кировском заводе всего за 20 дней.

За основу был взят танк КВ-1С, на который была установлена пушка-гаубица МЛ-20 калибра 152 мм, которая многими военными экспертами считается одним из лучших орудий за всю Вторую мировую войну.

Интересные факты

Важно подчеркнуть, что пушка-гаубица МЛ-20 способна вести огонь как прямой наводкой, так и по навесной траектории, ведя огонь над препятствиями и наступающими войсками. Создать такое орудие – отнюдь не простая задача, но советским конструкторам удалось это сделать.

Орудие СУ-152 способно пробить на расстоянии полутора километров броню до 120 миллиметров. То есть, ни «Тигр», ни «Пантера» гарантированно поражались советской самоходкой. Но даже если танк по каким-то причинам экипаж танка выживал, снаряд огромной массы выводил из строя элементы конструкции и машина не могла продолжать выполнять боевое задание.

Бетонобойный снаряд массой до 50 килограммов пробивал бетонные стены толщиной до одного метра, что делало СУ-152 прекрасным средством для борьбы с ДЗОТами противника.

Существовали у СУ-152 были и серьезные недостатки. Основные из них были связаны с несовершенной трансмиссией, которую установка получила по наследству от КВ-1С. После того, как выпуск КВ-1 был прекращен в декабре 1943 года, был остановлен и выпуск СУ-152. Всего было построено 670 таких установок.

На смену СУ-152 пришла усовершенствованная самоходка ИСУ-152, созданная на базе танка ИС-2. Была улучшена вентиляция боевого отделения, планетарные механизмы поворота, которые позволили упростить управление.

Боевое применение

Боевое крещение самоходки получили на Курской дуге. Здесь их использовали против тяжелых танков, за что СУ-152 получила прозвище «Зверобой».

Особенно хорошо самоходки зарекомендовали себя в уличных боях, где их гаубичный огонь выбивал из траншей окопавшегося врага.

Хорошее бронирование позволяло установкам подходить на дальность прямого выстрела и подавлять огневые точки в зданиях. Снаряды Су-152 прошивали кирпичную кладку зданий как нож бумагу.

Характеристики

Боевая масса – 45,5 т; экипаж – 5 человек; оружие – гаубица-пушка калибра 152 мм, мощность дизеля – 600 л.с.; максимальная скорость – 43 км/x.