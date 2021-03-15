Командующий ВВО проверил готовность объектов и военнослужащих в Забайкалье

Командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко проинспектировал ход боевой учебы и готовность воинских частей в Забайкальском крае к масштабному тактическому учению с боевой стрельбой.

Прибыв на полигон Борзя-Новая, генерал-полковник проверил готовность учебных объектов, в частности танковой директрисы и трассы с препятствиями к проведению окружного этапа конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Также, в ходе рабочей поездки командующий войсками округа лично проверил организацию повседневной деятельности соединений и воинских частей, находящихся на межвидовом полигоне Цугол. При этом особое внимание было уделено качеству проведения занятий по боевой подготовке.

В ходе розыгрыша одного из практических этапов расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» совместно с расчетами реактивных систем залпового огня «Ураган» осуществили уничтожение командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника. Чтобы поразить заглубленные командные пункты и подземные склады с боеприпасами условного противника, расчеты ствольной и реактивной артиллерии выполнили залповый огонь в составе батарей.

Также военнослужащие отработали одиночную стрельбу с поражением целей, имитирующих бронетехнику условного противника. Упражнения выполнялись с открытых огневых позиций на различные расстояния с корректировкой огня. В них приняли участие свыше 300 военнослужащих и было задействовано порядка 50 единиц боевой техники.