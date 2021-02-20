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Военные РФ раздали продукты жителям сирийского села, потерявшим кормильцев

Алексей Алексеев
03:00 20.02.2021
В Латакии большое количество отправившихся в армию мужчин привело к массовой потере кормильцев и обнищанию населения.
Военные РФ раздали продукты жителям сирийского села, потерявшим кормильцев
© Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) раздали продуктовые наборы жителям поселка Кнейсат в провинции Латакия, где, как и во многих других селах провинции, живут семьи погибших на фронте сирийских солдат.

Как сообщил журналистам представитель ЦПВС Владимир Морозов, в дальнейшем объемы раздачи продовольствия нуждающимся в Латакии планируется расширить.

«Кто-то нуждается больше, кто-то меньше. Но в среднем ситуация тут очень плачевная. Людям нужно большое количество продуктов. Мы их выдаем, помогаем населению», - рассказал Морозов.

Наиболее бедствующие поселки устанавливаются военнослужащими ЦПВС в ходе предварительной рекогносцировки. Латакию война затронула мало, однако на фоне общего экономического кризиса в Сирии большое количество отправившихся в армию из провинции мужчин привело к массовой потере кормильцев и обнищанию населения.

«Эта помощь критически нужна. В поселке живет около двух тысяч человек, здесь огромное число семей, чьи кормильцы ушли на фронт. Дома остались лишь старики да дети», - рассказал глава Кнейсата Хуар Мэже.

По словам Морозова, сотрудники ЦПВС проводят раздачу продуктов - риса, муки, сахара, чая - в 6-8 селах провинции Латакия ежемесячно. Жители получают от 250 до 850 наборов, которых семьям с детьми хватает на несколько дней. Во многих населенных пунктах военных встречают с песнями, кое-где даже исполняли гимн России на русском языке, рассказал представитель Минобороны РФ. Больше всего запоминаются те акции, где участвуют дети, которые искренне приветствуют военнослужащих.

Несмотря на нищету, отметил он, сельские жители всегда радушно встречают колонны ЦПВС и находят, чем угостить российских военных.

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