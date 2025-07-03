«Герани» разнесли склад боеприпасов ВСУ под Краматорском

Минобороны России опубликовало кадры поражения склада с боеприпасами 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Краматорск. Удар по объекту был нанесен с использованием беспилотных летательных аппаратов «Герань-2». Судя по видео, опубликованному российским оборонным ведомством, цель была полностью уничтожена.

Удар был точечным - по месту, где противник хранил и распределял боекомплект для действующих подразделений в зоне боевых действий.

Ранее Минобороны России сообщило о поражении пункта временной дислокации 58-й омпбр ВСУ и склада с БПЛА в районе Конотопа в Сумской области. Тогда также применялись «Герани-2» для удара по местам размещения личного состава и оборудования противника. Уничтожение целей подтверждено видеозаписью, предоставленной оборонным ведомством.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.