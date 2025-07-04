МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вернувшиеся из украинского плена бойцы прилетели в Москву

Выходя из самолета, освобожденные военнослужащие растянули флаги РФ.
Анастасия Бобылева 2025-07-04 19:25:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, прилетели в Москву. На выходе из самолета они растянули российские флаги, как видно на опубликованных кадрах.

Некоторые бойцы уже связались со своими родными и сообщили им хорошую новость.

«Алло, мамуль, я в Москве. Меня обменяли, я приехал», - сказал по телефону один из военнослужащих.

Сегодня, 4 июля, прошел очередной этап обмена военнопленными согласно договоренностям, достигнутым Россией и Украиной в Стамбуле. Наших бойцов сначала отправили на территорию Белоруссии, где им оказали медицинскую и психологическую помощь, а затем доставили в Москву.

#армия #ВСУ #обмен пленными #военнослужащие #военнопленные
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
2
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
3
Инженеры водной стихии
4
Рота БМПТ. Терминатор в бою
5
Патрон против дрона
6
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
7
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
8
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
9
Вьетнам. Оружие Победы
10
Северный десант
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 