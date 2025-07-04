Вернувшиеся из украинского плена бойцы прилетели в Москву

Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, прилетели в Москву. На выходе из самолета они растянули российские флаги, как видно на опубликованных кадрах.

Некоторые бойцы уже связались со своими родными и сообщили им хорошую новость.

«Алло, мамуль, я в Москве. Меня обменяли, я приехал», - сказал по телефону один из военнослужащих.

Сегодня, 4 июля, прошел очередной этап обмена военнопленными согласно договоренностям, достигнутым Россией и Украиной в Стамбуле. Наших бойцов сначала отправили на территорию Белоруссии, где им оказали медицинскую и психологическую помощь, а затем доставили в Москву.