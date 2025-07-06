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Артиллеристы уничтожили спрятавшихся в блиндажах боевиков ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Восток» поразили цели на Южно-Донецком направлении.
2025-07-06 06:32:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие уничтожили блиндажи противника на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Южно-Донецком направлении при поддержке БПЛА артиллерийские расчеты группировки войск "Восток" нанесли прицельные удары по укрепленным позициям ВСУ. В результате огневого поражения уничтожены блиндажи противника», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Также сообщается, что об уничтожении личного состава противника, который находился там.

Ранее сообщалось, что артиллеристы уничтожили расчет украинского БПЛА «Баба-яга» в зоне спецоперации.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #артиллеристы #Южно-Донецкое направление
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