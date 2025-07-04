На Южно-Донецком направлении бойцы группировки войск «Восток» предотвратили атаку противника с воздуха. Как сообщает Минобороны России, операторы FPV-дронов обнаружили приближающиеся тяжелые гексакоптеры ВСУ типа «Баба-яга» и уничтожили их еще до попытки сброса боеприпасов на позиции российских мотострелков.

Цели были ликвидированы в воздухе, что позволило сохранить боеспособность подразделений и избежать потерь.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении трех гексакоптеров «Баба-яга» в Харьковской области и опубликовало видео - дроны ВСУ были сбиты таранами FPV-аппаратов 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад». В описании к записи говорилось, что подразделения ведут круглосуточное патрулирование, взаимодействуя со средствами РЭБ и наземными наблюдателями для обнаружения и нейтрализации вражеских беспилотников.

Кроме того, телеканал «Звезда» показывал, как бойцы ВС РФ устроили засаду на «Бабу-ягу». Один из военнослужащих с помощью трассирующих пуль поджег траву, привлекая внимание вражеского оператора. Это стало своеобразной приманкой, позволившей выявить и уничтожить беспилотник.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.