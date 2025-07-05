Саперы рассказали подросткам об оставленных боевиками ВСУ ловушках

Военные инженеры провели открытый урок для воспитанников детского лагеря «Армата». Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что военнослужащие Международного противоминного центра ВС РФ в составе группировки войск «Север» продемонстрировали подросткам мины и взрывные устройства, с которыми им приходилось сталкиваться. Кроме того, они рассказали об уловках, которые применяет противник при минировании местности.

«В обязательном порядке саперы объяснили учащимся, как необходимо поступать в случае обнаружения ими минно-взрывных устройств. Юные воспитанники детского лагеря "Армата" с большим вниманием и интересом отнеслись к выступлению военнослужащих», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что саперы обнаружили в Курской области беспилотник с неразорвавшейся боевой частью. Военнослужащие уничтожили дрон путем подрыва.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.