Минобороны России сообщает об освобождении двух населенных пунктов за сутки в зоне специальной военной операции.

Один из них - Разино на территории Донецкой Народной Республики. Его взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр». Также российское оборонное ведомство отмечает, что в зоне ответственности группировки за сутки удалось нанести противнику потери до 440 боевиков.

Вторым освобожденным населенным пунктом оказалось Меловое на территории Харьковской области. Им овладели подразделения группировки войск «Север». Всего же в зоне действия группировки враг потерял более 240 военнослужащих за сутки.

Ранее МО РФ показало, как российские дроноводы сожгли украинский пикап на Краматорско-Дружковском направлении. Для этого они использовали беспилотники-камикадзе.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.