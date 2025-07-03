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Российские войска освободили Разино в ДНР и Меловое в Харьковской области

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировок войск «Центр» и «Север».
2025-07-03 12:10:56
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении двух населенных пунктов за сутки в зоне специальной военной операции. 

Один из них - Разино на территории Донецкой Народной Республики. Его взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр». Также российское оборонное ведомство отмечает, что в зоне ответственности группировки за сутки удалось нанести противнику потери до 440 боевиков. 

Вторым освобожденным населенным пунктом оказалось Меловое на территории Харьковской области. Им овладели подразделения группировки войск «Север». Всего же в зоне действия группировки враг потерял более 240 военнослужащих за сутки. 

Ранее МО РФ показало, как российские дроноводы сожгли украинский пикап на Краматорско-Дружковском направлении. Для этого они использовали беспилотники-камикадзе. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ДНР #освобождение #Харьковская область #группировка «Центр» #группировка "север" #Разино #Меловое
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