Белоусов провел совещание по внедрению медицинских технологий в войсках

Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание по внедрению перспективных медицинских технологий в войсках. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

В обсуждении приняли участие заместители министра обороны Анна Цивилева и генерал-полковник Андрей Булыга, министр здравоохранения Михаил Мурашко, представители Минобороны, ФМБА России, а также медицинские службы группировок войск в зоне СВО.

«Минобороны на системной основе работает над совершенствованием военной медицины. Цель - выработать новые подходы к созданию в войсках современных способов медицинского обеспечения», - отметил Белоусов.

Военные медики доложили о работе на передовой и предложили меры по улучшению эвакуации, снабжению, оснащению аптечек и внедрению новых технологий. Министр поручил в течение месяца доработать предложения и запустить «по короткому треку» их внедрение уже в этом году.

Среди решений - расширение использования лиофилизированной (сухой) плазмы крови, разработанной ФМБА, модернизация средств эвакуации, включая багги и робототехнические комплексы, а также применение противоосколочной защиты нового поколения.

Также было обращено внимание на широкое применение санитарных сетчатых носилок с укрепленными ручками - они помогают эвакуировать раненых в труднопроходимой местности. Помогают и системы сброса на базе беспилотников, которые позволяют доставить необходимое медицинское имущество непосредственно раненым - быстро и эффективно.

Начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин заметил, что с самого начала СВО широко использовались передовые медгруппы с высококвалифицированными специалистами - это позволило максимально ускорить начало оказания специализированной медпомощи и спасать жизни в короткие сроки. Он добавил, что в предыдущих военных конфликтах эту тактику не применяли.

Помимо этого, было обсуждено использование сухой плазмы крови, что гораздо проще, чем со свежезамороженной плазмой. Белоусов поблагодарил ФМБА за разработку и внедрение этого продукта. Только в этом году ФМБА поставит в войска 10 тысяч упаковок сухой плазмы.

Ранее Андрей Белоусов проинспектировал Новосибирское высшее военное командное училище. Там ему продемонстрировали подготовку курсантов Сухопутных войск и практические занятия по управлению боем, огневой подготовке, вождению, управлению БПЛА и тактической медицине.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.