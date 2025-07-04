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Расчеты «Мста-Б» разнесли пункт временной дислокации противника в ДНР

Артиллеристы отработали по цели в районе населенного пункта Щербиновка.
2025-07-04 05:52:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие уничтожили пункт временной дислокации украинских боевиков в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В районе поселка городского типа Щербиновка в ДНР подразделение разведки с использованием БПЛА выявило пункт временной дислокации ВСУ, который располагался в одном из оставленных жителями частных домов», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что координаты были переданы в расположение расчетов буксируемых орудий «Мста-Б» Южной группировки войск. После чего военнослужащие нанесли несколько точечных ударов и полностью уничтожили здание вместе с находящимся в нем личным составом.

Ранее сообщалось, что расчет артиллерийского орудия Д-30 уничтожил миномет украинских боевиков на Ореховском направлении.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Мста-Б #ДНР #артиллеристы
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