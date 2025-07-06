Силы ПВО сбили 39 украинских БПЛА в семи областях России

Украинские дроны попытались атаковать российские территории, но силы ПВО уничтожили их. Всего удалось перехватить 39 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

«Шестого июля т.г. в период с 08.30 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - пишет ведомство.

Уточняется, что больше всего беспилотников (21) сбили в Брянской области , семь - в Орловской, шесть - в Тульской. Еще по два дрона перехватили над территориями Белгородской и Курской областей и один - над территорией Калужской.

Украинские БПЛА постоянно пытаются атаковать российские территории. Только в ночь на 6 июля силы ПВО ликвидировали 120 дронов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.