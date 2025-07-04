Российская артиллерия уничтожила укрепрайоны ВСУ на Запорожском направлении. Видео ударов по позициям противника показало Минобороны РФ.

Замаскированные пулеметные и минометные расчеты украинских боевиков обнаружила воздушная разведка ВС РФ.

После передачи координат артиллеристы группировки «Восток» нанесли прицельный удар в районе населенного пункта Гуляйполе. В результате ВСУ понесли большие потери.

Все опорные пункты были уничтожены, а система управления огнем ВСУ нарушена.

Ранее в ведомстве сообщили о том, как российские операторы дронов сровняли с землей опорный пункт ВСУ в Сумской области.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.