МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Артиллеристы ударили по укрепрайонам ВСУ в районе Гуляйполя

Противник размещал минометные и пулеметные расчеты в лесополосах.
2025-07-04 06:59:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российская артиллерия уничтожила укрепрайоны ВСУ на Запорожском направлении. Видео ударов по позициям противника показало Минобороны РФ.

Замаскированные пулеметные и минометные расчеты украинских боевиков обнаружила воздушная разведка ВС РФ.

После передачи координат артиллеристы группировки «Восток» нанесли прицельный удар в районе населенного пункта Гуляйполе. В результате ВСУ понесли большие потери.

Все опорные пункты были уничтожены, а система управления огнем ВСУ нарушена.

Ранее в ведомстве сообщили о том, как российские операторы дронов сровняли с землей опорный пункт ВСУ в Сумской области.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#Минобороны #армия #ВС РФ #ВСУ #запорожская область
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
2
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
3
Инженеры водной стихии
4
Рота БМПТ. Терминатор в бою
5
Патрон против дрона
6
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
7
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
8
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
9
Вьетнам. Оружие Победы
10
Северный десант
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 