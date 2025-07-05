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Гранатометчики показали, как сделать АГС-17 «Пламя» невидимым для врага

С помощью так называемого пламягасителя, который прикрепляется к стволу орудия, бойцы делают АГС незаметным и бесшумным.
Анастасия Бобылева Лана Иден 2025-07-05 21:28:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Гранатометчики обеспечивают огневую поддержку наших штурмовиков на Южно-Донецком направлении. Они показали свою боевую работу и рассказали, какими хитростями пользуются, чтобы оставаться незаметными для противника.

Чтобы воздушная разведка ВСУ не вычислила, откуда ведет огонь наш расчет АГС-17, на одном месте бойцы не задерживаются. Кроме того, расчеты часто работают по принципу так называемой «карусели».

«Один расчет, второй расчет. Один дальше, другой ближе. Этот начинает накрывать, а этот начинает работать. Противник в ужасе», - поделился командир расчета АГС-17 «Пламя» с позывным Хаски.

Для большей скрытности бойцы 60-й мотострелковой бригады 5-й армии используют свои, придуманные лично ими методы. Так, они присоединяют к стволу гранатомета пламягаситель, который делает стрельбу не только бесшумной, но и незаметной.

«Представляю вам пламягаситель на АГС-17. Вот такая вот штуковина насаживается на ствол, закрепляется, накручивается сама банка. Стрельбы практически не слышно. Ночью эффективно работать. Без банки пол-лесополосы светится, а с банкой тебя вообще не видно. Искр нет, ничего нет», - объяснил Хаски.

Вражеские дроны постоянно ведут охоту за расчетами АГС-17. Как рассказал гранатометчик с позывным Крокодил, они стараются уничтожить их сразу.

«Птички, когда летают, засекают, что АГС-ники идут. Стараются сразу уничтожать, потому что они знают, для пехоты это все - крышка», - пояснил боец.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения танка Leopard 2A6 российским беспилотником в Сумской области. Дрон ударил в уязвимое место - под стык башни, и танк противника был выведен из строя.

#армия #АГС-17 «Пламя» #гранатометы #боевая работа
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