ВС РФ ночью нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве

В ответ на теракты киевского режима Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военной инфраструктуры Украины, говорится в пятничной сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции.

Целями стали предприятия в Киеве, задействованные в производстве БПЛА, в том числе FPV-дронов, роботизированных комплексов и других военных разработок, а также аэродром и нефтеперерабатывающий завод. Удар наносился высокоточным оружием большой дальности, аэробаллистическими ракетами комплекса «Кинжал» и ударными беспилотниками дальнего действия. Все назначенные объекты были поражены.

За недельный период, с 28 июня по 3 июля, ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов по системе управления ВСУ, радиолокационным станциям, объектам ВПК и НПЗ Украины, складам, цехам производства и местам запуска беспилотников, местам хранения морских дронов и пунктам временной дислокации украинских формирований, включая иностранных наемников.

В российском оборонном ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Юг» взяли под контроль населенный пункт Предтечино в Донецкой Народной Республике, продвинувшись в глубину обороны противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.