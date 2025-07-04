МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ ночью нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве

В Минобороны России заявили, что удар высокоточным оружием наносился в ответ на террористические акты Киева.
2025-07-04 12:35:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В ответ на теракты киевского режима Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военной инфраструктуры Украины, говорится в пятничной сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции.

Целями стали предприятия в Киеве, задействованные в производстве БПЛА, в том числе FPV-дронов, роботизированных комплексов и других военных разработок, а также аэродром и нефтеперерабатывающий завод. Удар наносился высокоточным оружием большой дальности, аэробаллистическими ракетами комплекса «Кинжал» и ударными беспилотниками дальнего действия. Все назначенные объекты были поражены.

За недельный период, с 28 июня по 3 июля, ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов по системе управления ВСУ, радиолокационным станциям, объектам ВПК и НПЗ Украины, складам, цехам производства и местам запуска беспилотников, местам хранения морских дронов и пунктам временной дислокации украинских формирований, включая иностранных наемников.

В российском оборонном ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Юг» взяли под контроль населенный пункт Предтечино в Донецкой Народной Республике, продвинувшись в глубину обороны противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Киев #МО РФ #массированный удар #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
2
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
3
Инженеры водной стихии
4
Рота БМПТ. Терминатор в бою
5
Патрон против дрона
6
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
7
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
8
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
9
Вьетнам. Оружие Победы
10
Северный десант
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 