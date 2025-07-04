МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Военнослужащие восстановят восемь аварийных мостов в Вологодской области

В работах по восстановлению транспортной инфраструктуры в Никольском и Нюксенском районах задействованы военнослужащие 462-го отдельного мостового батальона материально-технического обеспечения ВС РФ.
2025-07-04 15:39:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Специалисты Минобороны до конца лета приведут в порядок восемь мостов в Вологодской области, оказавшихся в аварийном состоянии. Работы ведутся в рамках помощи региону, решение о которой было принято главой ведомства Андреем Белоусовым.

К настоящему моменту завершено восстановление двух мостов - через реки Куданга и Муржа в поселке Кудангский Никольского района. Готовность третьего объекта - моста через реку Анданга в населенном пункте Ермаково - превышает 50%. На четвертом объекте идет монтаж первого пролета, забивка опоры и обустройство русловых конструкций.

«Сейчас мы с вами находимся на четвертом объекте. Здесь в настоящий момент производится монтаж первого пролета моста, забивка четвертой опоры, а также обустройство и обварка третьей русловой опоры», - сообщил командир мостового батальона Игорь Теслик.

Также запланированы восстановительные работы еще на четырех мостах в Нюксенском районе. Всего в строительстве задействованы более 100 военнослужащих и 30 единиц техники.

Новые сооружения обеспечат надежное транспортное сообщение для 16 населенных пунктов региона.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Вологодская область #мосты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
2
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
3
Инженеры водной стихии
4
Рота БМПТ. Терминатор в бою
5
Патрон против дрона
6
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
7
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
8
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
9
Вьетнам. Оружие Победы
10
Северный десант
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 