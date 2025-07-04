Военнослужащие восстановят восемь аварийных мостов в Вологодской области

Специалисты Минобороны до конца лета приведут в порядок восемь мостов в Вологодской области, оказавшихся в аварийном состоянии. Работы ведутся в рамках помощи региону, решение о которой было принято главой ведомства Андреем Белоусовым.

К настоящему моменту завершено восстановление двух мостов - через реки Куданга и Муржа в поселке Кудангский Никольского района. Готовность третьего объекта - моста через реку Анданга в населенном пункте Ермаково - превышает 50%. На четвертом объекте идет монтаж первого пролета, забивка опоры и обустройство русловых конструкций.

«Сейчас мы с вами находимся на четвертом объекте. Здесь в настоящий момент производится монтаж первого пролета моста, забивка четвертой опоры, а также обустройство и обварка третьей русловой опоры», - сообщил командир мостового батальона Игорь Теслик.

Также запланированы восстановительные работы еще на четырех мостах в Нюксенском районе. Всего в строительстве задействованы более 100 военнослужащих и 30 единиц техники.

Новые сооружения обеспечат надежное транспортное сообщение для 16 населенных пунктов региона.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.