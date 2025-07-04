Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Предтечино в Донецкой Народной Республике.

Уточняется, что населенным пунктом овладели подразделения из состава группировки войск «Юг».

При этом отмечено, что за прошедшую неделю группировка нанесла огневое поражение живой силе и технике 11 украинских бригад. Враг потерял более 1 180 боевиков, два танка, броневик HMMWV и бронетранспортер М113.

Помимо этого, неприятель недосчитался 16 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, трех станций радиоэлектронной борьбы, 15 складов с боеприпасами и материальными средствами.

Также сообщается, что Вооруженные силы России нанесли ночной массированный удар по украинским военным объектам, находящимся в Киеве. Отмечено, что это было сделано в ответ на террористические акты киевского режима.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.