МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские войска освободили Предтечино в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг».
2025-07-04 12:34:28
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Предтечино в Донецкой Народной Республике. 

Уточняется, что населенным пунктом овладели подразделения из состава группировки войск «Юг».

При этом отмечено, что за прошедшую неделю группировка нанесла огневое поражение живой силе и технике 11 украинских бригад. Враг потерял более 1 180 боевиков, два танка, броневик HMMWV и бронетранспортер М113.

Помимо этого, неприятель недосчитался 16 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, трех станций радиоэлектронной борьбы, 15 складов с боеприпасами и материальными средствами.

Также сообщается, что Вооруженные силы России нанесли ночной массированный удар по украинским военным объектам, находящимся в Киеве. Отмечено, что это было сделано в ответ на террористические акты киевского режима.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ДНР #Донбасс #освобождение #группировка юг #Предтечино
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
2
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
3
Инженеры водной стихии
4
Рота БМПТ. Терминатор в бою
5
Патрон против дрона
6
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
7
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
8
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
9
Вьетнам. Оружие Победы
10
Северный десант
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 