Экипаж Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ

Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в зоне спецоперации. Кадры боевой работы показало Минобороны РФ.

Координаты расположения пункта стали известны благодаря воздушной разведке. После их передачи экипаж выдвинулся на место и атаковал позиции украинских боевиков с помощью легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) и авиационных ракет.

Согласно докладу разведки, пункт противника был полностью уничтожен.

После выполнения задания экипаж успешно вернулся на аэродром вылета.

Ранее сообщалось о том, что российские военные уничтожили САУ Zuzana украинских боевиков с помощью «Ланцета».

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.