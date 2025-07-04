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Экипаж Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ

Противник понес значительные потери среди личного состава.
2025-07-04 06:37:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в зоне спецоперации. Кадры боевой работы показало Минобороны РФ.

Координаты расположения пункта стали известны благодаря воздушной разведке. После их передачи экипаж выдвинулся на место и атаковал позиции украинских боевиков с помощью легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) и авиационных ракет.

Согласно докладу разведки, пункт противника был полностью уничтожен.

После выполнения задания экипаж успешно вернулся на аэродром вылета.

Ранее сообщалось о том, что российские военные уничтожили САУ Zuzana украинских боевиков с помощью «Ланцета».

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #вертолет #ВСУ
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