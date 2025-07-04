Российские военнослужащие возвращены из плена в результате обмена

Минобороны России сообщает о возвращении еще одной группы военнослужащих ВС РФ из плена.

Источник нашего телеканала отметил, что обмен был паритетным. Также России вернули двух жителей Курской области.

В МО РФ рассказали, что взамен Киеву передали группу военнопленных ВСУ. Обмен состоялся сегодня, 4 июля 2025 года. Он прошел в соответствии с договоренностями между РФ и Украиной, которые были достигнуты 2 июня этого года на переговорах в Стамбуле.

В российском оборонном ведомстве добавили, что сейчас вернувшиеся по обмену военнослужащие находятся в Белоруссии. Там им оказывают необходимую помощь - как медицинскую, так и психологическую.

МО РФ заявило, что всех вернувшихся военнослужащих доставят на территорию нашей страны. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.