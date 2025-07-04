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Российские военнослужащие возвращены из плена в результате обмена

Взамен Киеву передали группу военнопленных украинцев.
2025-07-04 13:02:58
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о возвращении еще одной группы военнослужащих ВС РФ из плена

Источник нашего телеканала отметил, что обмен был паритетным. Также России вернули двух жителей Курской области.

В МО РФ рассказали, что взамен Киеву передали группу военнопленных ВСУ. Обмен состоялся сегодня, 4 июля 2025 года. Он прошел в соответствии с договоренностями между РФ и Украиной, которые были достигнуты 2 июня этого года на переговорах в Стамбуле. 

В российском оборонном ведомстве добавили, что сейчас вернувшиеся по обмену военнослужащие находятся в Белоруссии. Там им оказывают необходимую помощь - как медицинскую, так и психологическую.

МО РФ заявило, что всех вернувшихся военнослужащих доставят на территорию нашей страны. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Россия #армия #белоруссия #Украина #военнопленные #обмен
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