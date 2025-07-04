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В Военной академии РВСН прошел финал конкурса по полевой выучке

Офицеры ракетчики продемонстрировали свои практические навыки и теоретические знания по ряду подготовок.
2025-07-04 05:05:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Серпуховском филиале Военной академии РВСН прошел финальный этап конкурса по полевой выучке офицеров-ракетчиков. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В финале соревнований приняли участие командиры подразделений РВСН, занявшие призовые места на втором этапе конкурса (в масштабе объединений). В уровне тактической подготовки соревновались представители всех ракетных армий РВСН - от Тверской до Иркутской областей», - уточнили в оборонном ведомстве.

Подчеркивается, что участники соревнований продемонстрировали практические навыки и теоретические знания, в том числе, по огневой и технической подготовке. Конкурсантам также предстояло продемонстрировать умения в управлении подразделением на марше, а также преодолении огненно-штурмовой полосы.

В Минобороны подчеркнули, что цели этих соревнований - совершенствование уровня знаний и практических навыков командиров дивизионов и их заместителей в вопросах управления подразделениями, владении оружием и военной техникой, повышение уровня профессиональной подготовки.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Конкурс #РВСН #офицеры #ракетчики
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