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Дроны ВС РФ разнесли пункты управления БПЛА боевиков у Поддубного

Разведчики группировки войск «Восток» также уничтожили находившийся там личный состав ВСУ.
2025-07-06 05:51:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские операторы FPV-дронов уничтожили замаскированные пункты управления БПЛА украинских боевиков в районе населенного пункта Поддубное. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что удары по выявленным объектам выполняли разведчики группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении.

«По полученным координатам расчетами ударных FPV-дронов нанесен точный удар. В результате атаки уничтожены ретрансляторы, обеспечивавшие связь с вражескими БПЛА, а также личный состав украинских националистов», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что дроноводы уничтожили украинский пикап на Краматорско-Дружковском направлении. Автомобиль находился в лесополосе и был хорошо замаскирован.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #дроны #Южно-Донецкое направление
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