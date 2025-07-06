Дроны ВС РФ разнесли пункты управления БПЛА боевиков у Поддубного

Российские операторы FPV-дронов уничтожили замаскированные пункты управления БПЛА украинских боевиков в районе населенного пункта Поддубное. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что удары по выявленным объектам выполняли разведчики группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении.

«По полученным координатам расчетами ударных FPV-дронов нанесен точный удар. В результате атаки уничтожены ретрансляторы, обеспечивавшие связь с вражескими БПЛА, а также личный состав украинских националистов», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что дроноводы уничтожили украинский пикап на Краматорско-Дружковском направлении. Автомобиль находился в лесополосе и был хорошо замаскирован.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.