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Дроноводы уничтожили украинский расчет БПЛА на Красноармейском направлении

Разведчики обнаружили расчет ВСУ в момент их выхода из укрытия. Таким образом, они выдали свое точное расположение.
2025-07-06 07:44:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские дроноводы уничтожили расчет БПЛА украинских боевиков на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что военнослужащие соединения спецназа группировки войск «Центр» для поражения цели применили беспилотный летательных аппарат самолетного типа «Молния-2».

«Разведчики обнаружили расчет ВСУ в момент их выхода из укрытия, тем самым указав точное место своего расположения. Координаты цели были оперативно переданы операторам ударных дронов, которые нанесли точный удар по вражескому зданию», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что российские операторы дронов уничтожили находившийся в Сумской области опорный пункт украинских боевиков.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #красноармейское направление #молния-2 #Дроноводы
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