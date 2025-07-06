Дроноводы уничтожили украинский расчет БПЛА на Красноармейском направлении

Российские дроноводы уничтожили расчет БПЛА украинских боевиков на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что военнослужащие соединения спецназа группировки войск «Центр» для поражения цели применили беспилотный летательных аппарат самолетного типа «Молния-2».

«Разведчики обнаружили расчет ВСУ в момент их выхода из укрытия, тем самым указав точное место своего расположения. Координаты цели были оперативно переданы операторам ударных дронов, которые нанесли точный удар по вражескому зданию», - говорится в заявлении оборонного ведомства.