Дроноводы уничтожили украинский расчет БПЛА на Красноармейском направлении

Российские дроноводы уничтожили расчет БПЛА украинских боевиков на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что военнослужащие соединения спецназа группировки войск «Центр» для поражения цели применили беспилотный летательных аппарат самолетного типа «Молния-2».
«Разведчики обнаружили расчет ВСУ в момент их выхода из укрытия, тем самым указав точное место своего расположения. Координаты цели были оперативно переданы операторам ударных дронов, которые нанесли точный удар по вражескому зданию», - говорится в заявлении оборонного ведомства.
Ранее сообщалось, что российские операторы дронов уничтожили находившийся в Сумской области опорный пункт украинских боевиков.
Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.
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