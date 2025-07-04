МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Снаряды «Мсты-С» разметали миномет ВСУ вместе с расчетом

Позицию вражеского миномета удалось обнаружить при помощи беспилотных летательных аппаратов.
2025-07-04 10:50:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет 152-миллиметровой самоходки «Мста-С» из состава 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил вражескую минометную позицию. Об этом сообщает Минобороны России. 

Уточняется, что артиллерийский удар наносился на Красноармейском направлении специальной военной операции. Миномет врага был обнаружен при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Украинский миномет удалось уничтожить беглым огнем вместе с расчетом, как отметили в МО РФ. Успешное поражение намеченной цели подтвердили операторы беспилотных летательных аппаратов. 

Ранее сообщалось, что расчет 152-миллиметрового «Гиацинта» накрыл неприятельское орудие вместе с расчетом. В тот раз удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Запад» на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #артиллерия #САУ #Мста-С #группировка «Центр» #красноармейское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
2
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
3
Инженеры водной стихии
4
Рота БМПТ. Терминатор в бою
5
Патрон против дрона
6
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
7
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
8
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
9
Вьетнам. Оружие Победы
10
Северный десант
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 