Расчет 152-миллиметровой самоходки «Мста-С» из состава 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил вражескую минометную позицию. Об этом сообщает Минобороны России.

Уточняется, что артиллерийский удар наносился на Красноармейском направлении специальной военной операции. Миномет врага был обнаружен при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Украинский миномет удалось уничтожить беглым огнем вместе с расчетом, как отметили в МО РФ. Успешное поражение намеченной цели подтвердили операторы беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что расчет 152-миллиметрового «Гиацинта» накрыл неприятельское орудие вместе с расчетом. В тот раз удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Запад» на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.