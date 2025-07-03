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Дроноводы сожгли украинский пикап на Краматорско-Дружковском направлении

Машину уничтожили бойцы добровольческого отряда БАРС-31.
2025-07-03 06:58:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Краматорско-Дружковском направлении специальной операции бойцы добровольческого отряда БАРС-31 при помощи FPV-дронов уничтожили украинский пикап. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Вражескую машину обнаружили расчеты разведывательных беспилотников. Автомобиль находился в лесополосе и был хорошо замаскирован.

Ранее в МО РФ рассказали, как дроноводы уничтожили украинский пикап с БПЛА. В нем находились и запчасти к летательным аппаратам.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #дрон #беспилотники #пикап #СВО #Краматорско-Дружковское направление
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