Дроноводы сожгли украинский пикап на Краматорско-Дружковском направлении

На Краматорско-Дружковском направлении специальной операции бойцы добровольческого отряда БАРС-31 при помощи FPV-дронов уничтожили украинский пикап. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Вражескую машину обнаружили расчеты разведывательных беспилотников. Автомобиль находился в лесополосе и был хорошо замаскирован.

Ранее в МО РФ рассказали, как дроноводы уничтожили украинский пикап с БПЛА. В нем находились и запчасти к летательным аппаратам.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.