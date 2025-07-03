Силы ПВО за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников

Ночью 3 июля над Россией удалось предотвратить атаку почти семи десятков украинских беспилотников. В общей сложности силы ПВО перехватили 69 вражеских летательных аппаратов.

Больше всего их уничтожили над территорией Белгородской области - 27 объектов. Немногим меньше над Воронежской областью, там сбили 22 аппарата.

Десять БПЛА перехватили над Липецкой областью, восемь - над Курской. Два беспилотника сбиты над территорией Республики Крым. Ежедневную сводку сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Накануне, 2 июля, дежурные средства противовоздушной обороны в небе над Крымом за час уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.