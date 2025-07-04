Украинские боевики не смогли укрыться от российского «Суперкама»

Оператор беспилотного аппарата Supercam S350 группировки войск «Днепр» обнаружил доставку боеприпасов ВСУ в заброшенное здание на правом берегу Днепра в Херсонской области. После передачи координат артиллеристам расчет гаубицы «Мста-Б» нанес точный удар, уничтожив склад боекомплекта, пишет Минобороны России.

Беспилотник, работающий в паре с артиллерией, в реальном времени обеспечивает разведку позиций ВСУ и корректировку огня. «Суперкам» позволяет быстро выявлять цели и оперативно передавать данные на командный пункт.

БПЛА способен находиться в воздухе до 4,5 часа и передавать видеоизображение в режиме реального времени. За счет высоких тактико-технических характеристик он применяется круглосуточно для ведения воздушной разведки, выявления огневых точек противника, техники и пунктов управления беспилотниками.

Ранее на Краснолиманском направлении операторы БПЛА «Суперкам» мотострелковой дивизии 20-й гвардейской армии группировки «Запад» обнаружили украинскую РСЗО и передали координаты артиллерии. Удар оказался точным - боекомплект детонировал. Работа расчетов ведется круглосуточно, включая выявление замаскированных целей и корректировку огня даже в условиях плохой видимости.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.