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Украинские боевики не смогли укрыться от российского «Суперкама»

«Суперкам» прилетел к украинским боевикам, и тайное стало явным. Наши артиллеристы поднапряглись - и вот мощный взрыв. Результат налицо - накопленного боекомплекта больше нет.
2025-07-04 15:55:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Оператор беспилотного аппарата Supercam S350 группировки войск «Днепр» обнаружил доставку боеприпасов ВСУ в заброшенное здание на правом берегу Днепра в Херсонской области. После передачи координат артиллеристам расчет гаубицы «Мста-Б» нанес точный удар, уничтожив склад боекомплекта, пишет Минобороны России.

Беспилотник, работающий в паре с артиллерией, в реальном времени обеспечивает разведку позиций ВСУ и корректировку огня. «Суперкам» позволяет быстро выявлять цели и оперативно передавать данные на командный пункт.

БПЛА способен находиться в воздухе до 4,5 часа и передавать видеоизображение в режиме реального времени. За счет высоких тактико-технических характеристик он применяется круглосуточно для ведения воздушной разведки, выявления огневых точек противника, техники и пунктов управления беспилотниками.

Ранее на Краснолиманском направлении операторы БПЛА «Суперкам» мотострелковой дивизии 20-й гвардейской армии группировки «Запад» обнаружили украинскую РСЗО и передали координаты артиллерии. Удар оказался точным - боекомплект детонировал. Работа расчетов ведется круглосуточно, включая выявление замаскированных целей и корректировку огня даже в условиях плохой видимости.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #бпла #МО РФ #СВО #Суперкам
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