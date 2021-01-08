Офицеры-артиллеристы Каспийской флотилии начали подготовку к армейскому этапу конкурса по полевой выучке

На полигоне Аданак в Дагестане офицеры-артиллеристы подразделений морской пехоты Каспийской флотилии начали подготовку к армейскому этапу профессионального конкурса по полевой выучке офицеров ракетных войск и артиллерии и Всеармейских состязаний командиров артиллерийских батарей.

В течение пяти дней командиры артиллерийских взводов, батарей и дивизионов будут соревноваться в выполнении нормативов по технической, специальной, тактической, инженерной и огневой подготовке. Военнослужащие выполнят упражнения по вождению военной колесной техники КамАЗ и Урал-4320. Более того, офицерам предстоит отработать нормативы по занятию и оставлению огневых позиций, совершению маршей и маневров штатными подразделениями.В рамках соревнований среди участников определят лучшего в инженерном оборудовании, маскировке и подготовке огневой позиции к открытию огня.

На занятиях по стрельбе и управлению огнем состоятся тренировки с выполнением учебно-боевых стрельб прямой наводкой и с закрытой огневой позиции в рамках курса подготовки артиллерии. По результатам выполнения огневых задач оценят навыки и умения каждого офицера по управлению подчиненными подразделениями в боевой обстановке.

Офицеры-артиллеристы морской пехоты Каспийского флота, продемонстрировавшие лучшие результаты, представят флотилию на конкурсе по полевой выучке среди специалистов артиллерии Южного военного округа.