Более 2 000 человек в Карабахе обратились к миротворцам за помощью в поиске пропавших без вести

С начала российской миротворческой операции в Карабахе более 2 000 человек обратились за помощью в пункт приема граждан в Нагорном Карабахе.

Там организована горячая линия по сбору сведений об участниках конфликта, пропавших без вести. Их поиски ведут российские миротворцы совместно с представителями Красного Креста. Все обращения фиксируют, заносят в базу данных и передают в совместные поисковые группы.

В Степанакерте продолжает работу пункт приема граждан, где организована горячая линия по сбору сведений об участниках конфликта в Нагорном Карабахе, пропавших без вести. Их поиск осуществляется российским миротворческим контингентом во взаимодействии с представителями Международного комитета Красного Креста, азербайджанской и армянской сторон. Все обращения фиксируются, заносятся в базу данных и передаются в совместные поисковые группы.

Всего за помощью в пункт приема граждан обратились более 2 320 человек, в том числе 575 - по телефону горячей линии.