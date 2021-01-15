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Морпехи Каспийской флотилии выполнили стрельбы из БТР-82А в Дагестане

Андрей Аркадьев
11:00 15.01.2021
Стрельбы проводились как днем, так и ночью, было привлечено более 300 военнослужащих, задействовано около 40 единиц военной техники.
Морпехи Каспийской флотилии выполнили стрельбы из БТР-82А в Дагестане
© Фото: Минобороны России
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Морские пехотинцы Каспийской флотилии выполнили учебные стрельбы из БТР-82А на полигоне Аданак в Дагестане, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Перед выходом на полигон военнослужащие прошли теоретическую подготовку в классах.

Военнослужащие выполнили стрельбу из 30-мм автоматической пушки 2А72 и 7,62-мм пулемета ПКТМ по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника на расстояниях от 300 до 1,5 тысяч метров. Кроме того, морские пехотинцы выполнили упражнения стрельб из автоматического станкового гранатомета АГС-17, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 и крупнокалиберного пулемета «Корд».

БТР-82А является глубокой модификацией легендарного бронетранспортера БТР-80. Имеется 30-миллиметровая пушка 2А72. Скорострельность - не менее 330 выстрелов в минуту.

БТР оснащен более мощным двигателем в 300 лошадиных сил и способен преодолевать рвы до двух метров и стенки до полуметра высотой. Способен перевозить до семи человек десанта. Экипаж - три человека.

Повышены живучесть, проходимость, надежность и ресурс эксплуатации по сравнению с БТР-80. Имеются противоосколочная защита в виде специальных накладок на внутренней поверхности корпуса и кондиционер.
 

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