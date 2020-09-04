Армия Страны, не входящие в ШОС, СНГ и ОДКБ, могут заниматься разработкой биологического оружия Андрей Аркадьев © Фото: Chokniti Khongchum, Pexels. com Министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ отметили, что страны, не входящие в эти организации, занимаются разработкой биологического оружия, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Обсудили возможные меры по оказанию взаимопомощи и созданию потенциала реагирования на угрозы биологической опасности, в том числе в связи с военно-биологической деятельностью нерегиональных государств», - сказал он по итогам заседания министров обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ. Шойгу добавил, что министры, участвовавшие в заседании, также обменялись опытом в преодолении последствий распространения коронавируса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует