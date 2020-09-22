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С-400 и «Панцирь-С» отразили ракетно-авиационный удар на полигоне Ашулук: кадры учений

Андрей Аркадьев
16:04 22.09.2020
Все воздушные цели были уничтожены расчетами ЗРК комплексов С-400 и Бук-М2, ЗРПК «Панцирь-С» и экипажами истребителей Су-30СМ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Зенитные комплексы С-400, Бук-М2 и «Панцирь-С», а также истребители  Су-30СМ успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар на полигоне Ашулук в рамках стратегических учений «Кавказ-2020».

«Около 20 самолетов Су-34, Су-24М, Су-30СМ, МиГ-29СМТ и других, имитирующие самолеты-нарушители воздушного пространства, должны были преодолеть системы ПВО Южного военного округа и условно уничтожить радиолокационные станции, позиции зенитных ракетных войск и аэродромы авиации», - рассказали во вторник журналистам в Минобороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, самолеты условного противника приближались к целям на высотах от 50 метров с огибанием рельефа местности до 20 километров, на скорости от 200 до 2000 километров в час.

Летчики действовали как одиночно, так и в составе пар и звеньев. При этом полет выполнялся с выключенными системами опознавания.

После обнаружения приближающихся самолетов условного противника подразделениями радиотехнических войск, экипажи истребителей  Су-30СМ были подняты на перехват.

«По самолетам-нарушителям были применены электронные пуски зенитных управляемых ракет и управляемого ракетного авиационного вооружения. Все воздушные цели были уничтожены расчетами зенитных ракетных комплексов С-400 и Бук-М2, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и экипажами истребителей Су-30СМ», - отметили в Минобороны.

Кроме того, расчеты комплексов «Панцирь-С» выполнили задачи по уничтожению воздушных целей, обозначенных высокоскоростными ракетами-мишенями.

Учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Участие в них принимают около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. военных шести зарубежных стран — Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, планируется привлечь до 12,9 тыс. военнослужащих.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию для прикрытия авиабазы Хмеймим.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.

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